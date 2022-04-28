У Росії зіткнулися два військові гелікоптери, є щонайменше один загиблий

Про це повідомляє "Медуза", з посиланням на ТАСС і РИА Новости.

РИА Новости пише, що обидва гелікоптери були навчальними. ТАСС повідомляє, що, за попередніми даними, вони були військовими, один із них належав військовій базі у селищі Соколовий. За інформацією ТАСС, гелікоптери зіткнулися під час навчального польоту.

Після зіткнення один гелікоптер упав, другий зміг повернутися на аеродром. На борту першого вертольота перебували троє людей. Один із них загинув, другий постраждав, третього поки що шукають, повідомив начальник оперативно-диспетчерського центру Єдиної чергово-диспетчерської служби Саратова Роман Стірбавічюс.

За словами джерела ТАРС, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Мер Саратова Михайло Ісаєв заявив про падіння вертольота "Ансат", який здійснював навчальний політ із селища Соколовий. Він наголосив, що "вертоліт був один, зіткнення з іншим літальним апаратом не було".

Але Центральний військовий округ пізніше підтвердив "зближення" двох гелікоптерів під час навчально-тренувальних польотів на аеродромі в Саратовській області.

"В результаті один з [вертольоти] отримав пошкодження і здійснив жорстку посадку. Один член екіпажу загинув. Другий гелікоптер здійснив посадку у штатному режимі", — цитує заяву округу РИА "Новости".

Відзначимо, що ЗСУ регулярно знищують російські гелікоптери. Так 26 квітня було збито два ворожі гвинтокрили Ка-52 "Алігатор", а загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії уже приземлено 155 вертольотів ЗСУ РФ.

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