"У росіян пріоритети на ракети, а не на людей": Маляр заявила про деморалізацію війська РФ
Російські військові недостатньо забезпечені формою і спорядженням, адже командування має в пріоритеті не людські життя, а ракети, які скеровує на Україну
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, російське військо деморалізоване.
"Ресурсу не вистачає для належного забезпечення особового складу, і з пріоритетів - вони пріоритети ставлять на ракети, а не на людей, тому що в них людей, ресурсу, вони вважають, мабуть, що достатньо. І ми бачимо по тому, як вони кидають своїх людей у бій, як виставляють загороджувальні загони, оці от "загранотряди", це теж свідчить про те, що вони взагалі не рахуються з людським життям, і ці речі деморалізують їхнє військо, цей факт є", - сказала Маляр.
- Генштаб ЗСУ раніше зазначав, що на Луганщині росіяни масово тікають із позицій, командування щодня відловлює до 50 дезертирів.
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