Про це повідомила Кримська правозахисна група із посиланням на власні джерела у колонії.

За даними правозахисників, Костянтин Ширінг, якого ФСБ затримала 15 квітня 2020 року, потребував операції на серці, звертався по медичну допомогу, проте операцію йому так і не провели. Під час етапування до колонії суворого режиму, яке тривало два місяці, в нього відібрали всі ліки й тонометр.

"Костянтин потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її. Ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських вʼязницях – не поодинокі випадки, а системна практика. Відповідальність за його смерть лежить на адміністрації колонії. Саме тому треба шукати та задіяти всі механізмі для звільнення українських громадян, яких утримує Росія, бо умови в колоніях РФ – це реальна загроза життю", – наголосила голова КПГ Ольга Скрипник.

Офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від ВК №5 поки немає.