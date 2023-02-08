У російській колонії помер засуджений за "шпигунство" в Криму українець, - правозахисники
61-річний українець Костянтин Ширінг, який відбував незаконне покарання у вигляді 12 років за ґратами за звинуваченням у "шпигунстві", помер у колонії №5 міста Новотроїцьк Оренбурзької області РФ
Про це повідомила Кримська правозахисна група із посиланням на власні джерела у колонії.
За даними правозахисників, Костянтин Ширінг, якого ФСБ затримала 15 квітня 2020 року, потребував операції на серці, звертався по медичну допомогу, проте операцію йому так і не провели. Під час етапування до колонії суворого режиму, яке тривало два місяці, в нього відібрали всі ліки й тонометр.
"Костянтин потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її. Ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських вʼязницях – не поодинокі випадки, а системна практика. Відповідальність за його смерть лежить на адміністрації колонії. Саме тому треба шукати та задіяти всі механізмі для звільнення українських громадян, яких утримує Росія, бо умови в колоніях РФ – це реальна загроза життю", – наголосила голова КПГ Ольга Скрипник.
Офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від ВК №5 поки немає.
- У березні 2021 року в окупованому Криму пенсіонерку засудили на 12 років за "шпигунство на користь України".
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