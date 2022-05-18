Про це написав військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у традиційній колонці для Еспресо.

"Я мав розмову з українськими військовими, які кажуть, що дійсно безпілотників "Орлан-10" стало менше у противника. Таких безпілотників було випущено лише тисячу екземплярів, ми говоримо не про комплекси, а про літачки. А ми знищуємо їх з темпом від 10 до 14 зразків щодня", - повідомив експерт.

Він також написав, що дійшло до парадоксальної ситуації, коли росіяни готували понтонну переправу і використовували безпілотники, а їх було недостатньо.

"Тому противник починає очікувати китайські зразки безпілотників, які мають замінити брак "Орланів". А ще й не вистачає персоналу, який спроможний оперувати комплексами "Орлан-10", - зауважує Сергій Згурець.

"Цікава історія, що вони починають перекидати на територію України персонал з Сирії, який може використовувати такі безпілотники. Фактично, ми говоримо про те, що очей у російській армії стає набагато менше. І це означає, що технологічні людські проблеми відбуваються на достатньо широкому фронті й дійсно обмежує росіян проводити будь-які наступальні дії", - констатує військовий експерт.

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