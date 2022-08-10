Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"В російському Єйську, що майже напроти Маріуполя через Азов за 30 км - раптом теж бавовна зранку. Палає нафтосховище. Мабуть теж хтось невдало кинув недопалок.

Нагадаю, що Єйськ - те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту", - наголосив він.

Також він натякнув, що оскільки в Єйську є не лише порт, але й вантажний авіатермінал, "раптова пожежа може бути цілком не раптовою".

Російське медіа Кубань 24 пише, що о 7:45 на місце загорання виїхали пожежники та з'ясували, що горить склад магазину побутової електроники. О 8:32 вогонь локалізували на площі 550 квадратних метрів.

До гасіння вогню залучили 17 рятувальників і 5 одиниць техніки. Було подано 6 пожежних стовпів, також працювали дві ланки газодимозахисної служби.

9 серпня в тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

Міністерство оборони України прокоментувало заяву Росії про те, що вибух на аеродромі стався через порушення правил пожежної безпеки.

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