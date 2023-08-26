У російському Кемерово загорівся великий склад з феєрверками і піротехнікою, вони детонують

Про це інформує місцеве видання NGS42 та російські телеграм-канали.

Зазначається, що в обласній столиці Кузбасу розпочалося велике загоряння неподалік торговельних центрів у Заводському районі міста.

Російські ЗМІ пишуть, що будинок, у якому знаходилося сховище, частково обвалився. Інформації про те, чи хтось був у будівлі, поки що немає.

У мережі з'являються кадри з різних кінців міста, на яких видно величезний стовп сірого диму, а також чути безперервний тріск від вибухів.





Як уточнила редакції пресслужба ГУ МНС у Кемеровській області, на місці великого займання вже працює 11 одиниць техніки.