Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області
У ніч з 24 на 25 серпня російські терористи заявили, що Україна намагалась обстріляти Калузьку область
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал міноборони РФ.
"Сьогодні вночі зупинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки на цивільних об'єктах на території РФ ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200", - пишуть терористи.
Ракету нібито знищено засобами ППО над територією Калузької області.
Відзначимо, що у Калузькій області розташований аеродром "Шайковка", який використовують для бомбардувальників ТУ-22, що завдають удари по території України.
- У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.
- У четвер, 24 серпня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці трьома безпілотниками по Калузькій та Брянській областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.82 Купівля 37.82Продаж 38.7
- EUR Купівля 41.16Продаж 42.3
- Актуальне
- Важливе