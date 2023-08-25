Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал міноборони РФ.

"Сьогодні вночі зупинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки на цивільних об'єктах на території РФ ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200", - пишуть терористи.

Ракету нібито знищено засобами ППО над територією Калузької області.

Відзначимо, що у Калузькій області розташований аеродром "Шайковка", який використовують для бомбардувальників ТУ-22, що завдають удари по території України.