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Головна Війна з Росією Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області

Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області

25 серпня, 2023 п'ятниця
01:58
Війна з Росією Вибух

У ніч з 24 на 25 серпня російські терористи заявили, що Україна намагалась обстріляти Калузьку область

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал міноборони РФ.

"Сьогодні вночі зупинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки на цивільних об'єктах на території РФ ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200", - пишуть терористи.

Ракету нібито знищено засобами ППО над територією Калузької області.

Відзначимо, що у Калузькій області розташований аеродром "Шайковка", який використовують для бомбардувальників ТУ-22, що завдають удари по території України.

  • У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.
  • У четвер, 24 серпня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці трьома безпілотниками по Калузькій та Брянській областях.
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ракетний удар
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