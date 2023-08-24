Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
У четвер, 24 серпня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаці трьома безпілотниками по Калузькій та Брянській областях
Про це повідомляє міноборони РФ у telegram.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, два безпілотники нібито було знищено засобами ППО над територією Брянської області. А ще один, як зазначають у повідомленні, український БПЛА було виявлено та знищено над територією Калузької області.
- У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.
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