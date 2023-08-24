Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях

Про це повідомляє міноборони РФ у telegram.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, два безпілотники нібито було знищено засобами ППО над територією Брянської області. А ще один, як зазначають у повідомленні, український БПЛА було виявлено та знищено над територією Калузької області.