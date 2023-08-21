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У Ростові прогриміли вибухи, під атакою БПЛА нібито опинилася Калузька область РФ

21 серпня, 2023 понедiлок
11:28
Новини Ростовська область

У понеділок, 21 серпня, місцеві жителі російського міста Ростова повідомили про звуки вибухів. У Калузькій області РФ начебто збили безпілотник

Про це пишуть російські медіа.

На кадрах очевидців чітко чути звук вибуху, а також сигналізацію, які спрацювала, ймовірно, у припаркованих автомобілях після нього. Місцеві ЗМІ пишуть, що у Ростові спрацювала ППО. 

Водночас згодом губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що це був "перехід літака на надзвук".

"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - зазначив Голубєв.

Про ймовірну роботу ППО й у Калузькій області повідомив губернатор Владислав Шапша. 

"Сьогодні вранці, попри складні метеорологічні умови, на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА", - написав він у телеграм.

За словами губернатора, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.

  • Крім цього, ранком понеділка, 21 серпня, міністерство оборони Росії знову заявило про нібито атаку українських безпілотників. За їхніми словами, у Московській області РЕБ та ППО збили два дрони, внаслідок чого травмувалися 2 людини.
Росія
ППО
безпілотник
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