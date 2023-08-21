У Ростові прогриміли вибухи, під атакою БПЛА нібито опинилася Калузька область РФ

Про це пишуть російські медіа.

На кадрах очевидців чітко чути звук вибуху, а також сигналізацію, які спрацювала, ймовірно, у припаркованих автомобілях після нього. Місцеві ЗМІ пишуть, що у Ростові спрацювала ППО.

Водночас згодом губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що це був "перехід літака на надзвук".

"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - зазначив Голубєв.

Про ймовірну роботу ППО й у Калузькій області повідомив губернатор Владислав Шапша.

"Сьогодні вранці, попри складні метеорологічні умови, на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА", - написав він у телеграм.

За словами губернатора, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.