У Ростові прогриміли вибухи, під атакою БПЛА нібито опинилася Калузька область РФ
У понеділок, 21 серпня, місцеві жителі російського міста Ростова повідомили про звуки вибухів. У Калузькій області РФ начебто збили безпілотник
Про це пишуть російські медіа.
На кадрах очевидців чітко чути звук вибуху, а також сигналізацію, які спрацювала, ймовірно, у припаркованих автомобілях після нього. Місцеві ЗМІ пишуть, що у Ростові спрацювала ППО.
Водночас згодом губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що це був "перехід літака на надзвук".
"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - зазначив Голубєв.
Про ймовірну роботу ППО й у Калузькій області повідомив губернатор Владислав Шапша.
"Сьогодні вранці, попри складні метеорологічні умови, на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА", - написав він у телеграм.
За словами губернатора, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.
- Крім цього, ранком понеділка, 21 серпня, міністерство оборони Росії знову заявило про нібито атаку українських безпілотників. За їхніми словами, у Московській області РЕБ та ППО збили два дрони, внаслідок чого травмувалися 2 людини.
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