У Ростовській області впав другий військовий літак за два дні, пілот загинув

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак зазнав аварії у полі в одному із районів Ростовської області. Пілот загинув, причини падіння наразі невідомі.

Перед тим 9 травня також у Ростовській області впав Су-24, проте екіпаж катапультувався. Зазначають, що це був навчальний літак без озброєння. Причиною катастрофи літака могла стати технічна несправність.

9 жовтня українські сили ППО збили літак на Миколаївщині та дрон-камікадзе на підльоті до Одеси.

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