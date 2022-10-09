Українські сили ППО збили літак на Миколаївщині та дрон-камікадзе на підльоті до Одеси
9 жовтня сили протиповітряної оборони збили російський літак, ймовірно Су-25, на Миколаївщині та дрон "Shahed-136", яким намагались атакувати Одесу
Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
“9 жовтня близько 11:30, ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем", – повідомляють у повітряному командуванні "Південь".
Об 11.00 на Миколаївщині сили ППО збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюють).
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