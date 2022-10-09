Українські сили ППО збили літак на Миколаївщині та дрон-камікадзе на підльоті до Одеси

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

“9 жовтня близько 11:30, ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" безпілотний літальний апарат знищено над морем", – повідомляють у повітряному командуванні "Південь".

Об 11.00 на Миколаївщині сили ППО збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюють).

У ніч на 9 жовтня російська армія обстріляла житловий сектор у Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих

