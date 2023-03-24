Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.

У березні 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.

Попри те, що нової ротації російських військ не відзначено, РФ залишила наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання, кажуть експерти.

"Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, наголошує, наскільки російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил - інструктори переважно були розміщені в Україні", - пише британське міноборони.

Також розвідники не виключають, що Росія, ймовірно, розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, як важливий політичний сигнал.