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Серед поранених росіян зросла кількість смертей, а ЗСУ відбили майже 80 атак ворога, - Генштаб

24 березня, 2023 п'ятниця
06:49
війна з Росією Окупанти

ЗСУ продовжують нищити ворога на українській землі. З 17 по 21 березня зросла кількість смертей серед поранених загарбників через більшу кількість поранень та неякісне медичне забезпечення

Про це у ранковому зведенні 24 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противник прийняв рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. 

Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі, з 200 до 400. Водночас всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

Також відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

Українське військо відбило майже 80 атак росіян на 5 напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

Завдяки професійним і злагодженим діям, українські захисники відбили на них понад 79 атак ворога.

ЗСУ збили 2 ракети Х-59 та 4 дрони, а також уразили пункт управління

Українська авіація за минулу добу, 23 березня, завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

Також захисники України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БПЛА різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

За добу Росія завдала 37 авіаційних та 4 ракетних удари по Україні

Протягом 23 березня російські військові завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких - по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність на території Республіки Білорусь. Проте, формувань наступальних угруповань не відзначено. 

Водночас противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. 

Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них: Тимоновичі Чернігівської області; Заруцьке та Попівка Сумської області, а також Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області.

Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. 

Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, зокрема, Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам’янського Запорізької області; Червоного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антонівки та міста Херсон.

  • Раніше повідомлялось, що окупанти почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією на лівобережжі Херсонщини. 

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