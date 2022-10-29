Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 27 жовтня очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що наразі обласний центр залишили понад 70 тис. осіб.

26 жовтня колаборант також стверджував, що з міста вивезли останки російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі.

"У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню вторгнення. Це символічне вивезення останків Потьомкіна та переміщення цивільного населення свідчать про намір Росії прискорити вихід із цього регіону", - припустили у британській розвідці.

26 жовтня Володимир Сальдо повідомив, що росіяни вивезли з міста на лівий берег Дніпра останки російського князя Григорія Потьомкіна.

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