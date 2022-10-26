Про це повідомляють російські ЗМІ.

Останки зберігалися у Свято-Катерининському храмі в Херсоні. Окрім того, окупанти вивезли пам'ятник російському князю, а також пам'ятники інших діячів - полководця Олександра Суворова, адмірала Федора Ушакова та командира ПДВ В'ячеслава Маргелова.

Свої дії окупанти пояснюють тим, що пам'ятки можуть "стати цілями для обстрілів ЗСУ".

У понеділок, 24 жовтня, росіяни демонтували та викрали з Херсона пам'ятники полководцю Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову.

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