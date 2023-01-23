У розвідці не виключають наступу росіян на Куп'янському напрямку

Про це заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю Укрінформу.

"Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. (Командувач окупаційними військами РФ в Україні Валерій, - ред.) Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей", - зазначив він.

Скібіцький зауважив, що ескалацію на цьому напрямку в ГУР МО прогнозують на лютий-березень.

"Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі", - заявив він.

"Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій із метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області", - додав генерал-майор.

Раніше Скібіцький казав, що переговори з Росією можливі лише після звільнення всіх окупованих територій.

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