У розвідці не виключають наступу росіян на Куп'янському напрямку
Росіяни можуть спробувати перейти кордон із Україною на Куп'янському напрямку (Харківщина). На лютий-березень у ГУР МО також прогнозують загострення на Донбасі
Про це заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю Укрінформу.
"Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. (Командувач окупаційними військами РФ в Україні Валерій, - ред.) Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей", - зазначив він.
Скібіцький зауважив, що ескалацію на цьому напрямку в ГУР МО прогнозують на лютий-березень.
"Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі", - заявив він.
"Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій із метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області", - додав генерал-майор.
- Раніше Скібіцький казав, що переговори з Росією можливі лише після звільнення всіх окупованих територій.
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