Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У розвідці перелічили країни, з якими РФ веде перемовини щодо постачання боєприпасів

У розвідці перелічили країни, з якими РФ веде перемовини щодо постачання боєприпасів

16 березня, 2023 четвер
13:57
війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України

РФ розглядає як постачальників боєприпасів країни африканського континенту та Близького Сходу. Але ніхто з них не квапиться надавати військову допомогу окупантам

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі телемарафону 16 березня.

За його словами, основним постачальником боєприпасів нині є Іран, але РФ веде перемовини й з іншими країнами.

"Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, з країнами Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у міністерство оборони, служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб якомога більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - зазначив Скібіцький.

Утім, багато країн бояться пострапити під санкції, тому не погоджуються на подібну співпрацю, зазначив представник ГУР МО.

Також, за словами Скібіцького, Росія зараз забирає раніше надану Сирії зброю. А щодо сирійських найманців, то великої їх кількості на фронті розвідка не фіксує.

  • Раніше ЗМІ писали, що Іран потайки передав Росії 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів.
Новини
Світ
Росія
Іран
Читайте також:
Олександр Петраков
15 березня, 2023 середа
Петраков вмовив форварда "Баварії" виступати за збірну Вірменії
Хулусі Акар
15 березня, 2023 середа
У Туреччині зробили заяву щодо можливого пропуску кораблів США, які заберуть збитий над Чорним морем БПЛА
Олександр Погребиський
Автор Олександр Погребиський
15 березня, 2023 середа
Майже диктатура. Як у проєкт закону 4210 проштовхують сумнівні норми
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.95
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 41.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 березня
15:17
ЄС
Опитування ЄС: більшість європейців бачить в Росії противника своїх країн
15:15
У Маріупольському районі пролунали вибухи, знищено склад окупантів
15:12
український паспорт
"Не несе правових наслідків": МЗС назвало "нікчемним" закон РФ щодо виходу з українського громадянства
15:08
Владислав Бабогло (праворуч)
Футболіст молодіжної збірної України розповів, чому вирішив виступати за Молдову
15:00
тролейбус
У Києві можуть скасувати зупинку наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги
14:45
Ексклюзив
путін
Планомірна підготовка до повномасштабної війни почалася з часів правління Путіна, - нардеп В'ятрович
14:37
вітер
Практично без опадів і рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 17 березня від Наталки Діденко
14:34
У Великій Британії випадково знищили нове графіті Бенксі
14:30
На фото: снайперка Євгенія Емеральд
Естонія відправить Україні пакет військової допомоги зі снайперською зброєю та спорядженням для спецпідрозділів
14:28
Тайсон Ф'юрі
Тренер Тайсона пояснив, чому Ф'юрі відмовився від реваншу з Усиком
14:26
МіГ-29 польща
Україна днями отримає від Польщі чотири літаки МіГ-29, - Дуда
14:21
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: на них може бути до 32 "калібрів"
14:19
Мелітополь
Після підриву колаборанта в тимчасово окупованому Мелітополі посилили перевірки жителів, - ЦНС
14:12
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук
"Перемога на землі кується в небі": командувач Повітряних сил звернувся до колег із НАТО щодо авіаційної коаліції
14:05
OPINION
Данило Лубківський
"Демократію може замінити хіба тільки один жахливий тоталітаризм..."
13:54
На фото: система ППО
Ігнат пояснив, які ракети не може збити українська ППО та чому
13:37
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
"Постійно контактую з Путіним та Зеленським": Ердоган заявив, що намагається повернути РФ та Україну за стіл переговорів
13:31
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі оцінив імовірність створення авіаційної коаліції
13:21
На колишніх позиціях армії РФ у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами
13:19
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
"Питання місяців": міністр оборони Польщі сказав, що потрібно для перемоги України у війні
12:59
Острів Зміїний
"Море. Битва за острів Зміїний": У фільмі показали унікальні кадри спецоперації у Чорному морі
12:55
Анонс
Фільм про російсько-українську війну “Життя на межі” 16 березня виходить у прокат
12:52
Франція передала Україні мобільну ДНК-лабораторію для ідентифікації жертв російської агресії в Бучі
12:35
розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper
США оприлюднили кадри зіткнення російського Су-27 з американським дроном над Чорним морем
12:33
Верховна Рада
Лише 7% нардепів добровільно подали декларації про доходи за 2021 рік, – Чесно
12:19
У Ростові-на-Дону сталася пожежа в будівлі обласного управління прикордонної служби ФСБ, - росЗМІ
12:08
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії про організацію замаху на нього: "Якби були реальні загрози, я би знав"
12:06
OPINION
Лана Зеркаль
Ми створювали нові інституції для того, щоб вони працювали по-новому
12:01
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польських медиків допустять до Саакашвілі, - журналіст Йозвяк
12:01
Вадим Гутцайт
"Бах був у Києві та бачив все на власні очі": міністр спорту Гутцайт здивований цинізмом президента МОК
11:51
Ексначальнику Держекоінспекції на Закарпатті вручили підозру через привласнення майже 1000 літрів пального
У Житомирі повідомили про підозру офіцеру, який побив строковика
11:35
Робота ППО в Бєлгороді
ППО над Бєлгородом збила дві ракети, губернатор заявив про пошкодження будинків
11:28
Інфантіно та Путін
Інфантіно переобрали на посаду президента ФІФА
11:26
Вадим Гутцайт
"Є речі важливіші за Олімпіаду": президент НОК України Гутцайт про можливий бойкот Ігор-2024
11:17
Герман Галущенко
Генерація електрики повністю забезпечує потреби українців, - Галущенко
11:16
Артурс Кріш'яніс Каріньш
До України прибув прем'єр-міністр Латвії Каріньш
11:08
наслідки ракетних обстрілів на Тернопільщині 9 березня
За добу РФ обстріляла 130 міст і сіл України, пошкоджено 100 об'єктів інфраструктури
10:53
Смартфон
Укрзалізниця оновила свій застосунок для смартфонів: які функції додано
10:45
відключення електроенергії
На Київщині частково застосовано графіки стабілізаційних відключень світла: у ДТЕК розповіли, де саме
10:45
F-16
Речник Повітряних сил розповів, скільки літаків потрібно Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV