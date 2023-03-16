Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі телемарафону 16 березня.

За його словами, основним постачальником боєприпасів нині є Іран, але РФ веде перемовини й з іншими країнами.

"Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, з країнами Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у міністерство оборони, служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб якомога більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - зазначив Скібіцький.

Утім, багато країн бояться пострапити під санкції, тому не погоджуються на подібну співпрацю, зазначив представник ГУР МО.

Також, за словами Скібіцького, Росія зараз забирає раніше надану Сирії зброю. А щодо сирійських найманців, то великої їх кількості на фронті розвідка не фіксує.