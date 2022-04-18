У розвідці підтвердили, що крейсер "Москва" знищено українськими ракетами "Нептун"

Про це Буданов заявив у інтерв'ю Spiegel.

За його словами, знищення флагмана Чорноморського флоту РФ українським комплексом "Нептун" спростовує міф про непереможну російську армію.

"Корабель був вражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун. Це ще раз спростовує міф про могутню російську армію", - сказав Буданов.

Він додав, що захисні системи крейсера, ймовірно, не спрацювали проти українських ракет.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

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