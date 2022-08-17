Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив в етері національного телемарафону.

За словами Юсова, ЗСУ звільнятимуть усі захоплені території Росією, тому найближчим часом на всьому фронті будуть розгортатися гострі події.

"По всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти усі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті. Ми не говоримо про прив’язку до якихось дат. Зараз говорять багато про День Незалежності, хоча цей фактор треба враховувати", – заявив представник ГУР України Андрій Юсов.

У розвідці також зазначили, що воєнна розвідка України давно повідомляла про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а заявляють про них як про зниклих безвісти.

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