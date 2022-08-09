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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти", – перехоплення ГУР

Росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти", – перехоплення ГУР

9 серпня, 2022 вiвторок
17:19
війна з Росією російські війська окупанти

Військовий РФ розповів про убогість своєї армії та розстріли людей, які тікають з фронту

Перехоплені розмови опублікувало ГУР МО України.

Окупант розповів матері, що "російською армією тут і не пахне". З позиції піти важко, "КГБешники" доганяють і розстрілюють, а потім кажуть, що пропав безвісти.

Він також додав, що російські артилеристи навіть не можуть скорегувати гармату, не розуміють, де південь і де північ. "З 30 метрів поклали своїх - є і 200-ті, і 300-ті", - розповів загарбник.

Крім цього окупант поскаржився, що їх положення все гірше, а людей все менше.

  • Нагадаємо, головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників

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Новини
окупанти
ГУР
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