Росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти", – перехоплення ГУР

Перехоплені розмови опублікувало ГУР МО України.

Окупант розповів матері, що "російською армією тут і не пахне". З позиції піти важко, "КГБешники" доганяють і розстрілюють, а потім кажуть, що пропав безвісти.

Він також додав, що російські артилеристи навіть не можуть скорегувати гармату, не розуміють, де південь і де північ. "З 30 метрів поклали своїх - є і 200-ті, і 300-ті", - розповів загарбник.

Крім цього окупант поскаржився, що їх положення все гірше, а людей все менше.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників

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