"Стоїмо в обороні, бо нас мало, щоб іти в наступ": окупант розповів матері про значні втрати на Херсонщині, - перехоплення розвідки
Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників
Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.
"Ми тут зараз стоїмо в обороні, тому що нас мало, щоб йти в наступ. Вони ходять у наступ, але, здається, там наші теж спереду трохи, які відбивають атаки, здається тримаються", - каже окупант.
Також він повідомив, що є багато відказників, які йдуть у підрозділи з "м'якшим режимом" після того, як бачать перші бої на Херсонщині.
"У нас там багато втрат, вам по телевізору не розкажуть правду", - запевняє рашист матір.
- Раніше бригада окупантів не змогла захопити українське село, за що російський генерал назвав їх боягузами, а командир бригади у відповідь побив цього генерала.
- 4 серпня ГУР перехопило розмову рашистів, в якій говорять про те, що тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.
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