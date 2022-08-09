Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

"Ми тут зараз стоїмо в обороні, тому що нас мало, щоб йти в наступ. Вони ходять у наступ, але, здається, там наші теж спереду трохи, які відбивають атаки, здається тримаються", - каже окупант.

Також він повідомив, що є багато відказників, які йдуть у підрозділи з "м'якшим режимом" після того, як бачать перші бої на Херсонщині.

"У нас там багато втрат, вам по телевізору не розкажуть правду", - запевняє рашист матір.

Раніше бригада окупантів не змогла захопити українське село, за що російський генерал назвав їх боягузами, а командир бригади у відповідь побив цього генерала.

4 серпня ГУР перехопило розмову рашистів, в якій говорять про те, що тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.

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