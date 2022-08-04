"Медалі перестануть видавати або заберуть у половини": окупанти про ситуацію на фронті та плани керівництва, - перехоплення розвідки
ГУР перехопило розмову рашистів, в якій говорять про те, що тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Тут говорять, що невдовзі медалі перестануть видавати або заберуть у половини в обороні, не в атаці", - говорить російський окупант.
Товариш по службі наголошує, що керівництво армії РФ віддає недолугі накази.
"Посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. До цього ми заходили, у нас шість 200 і шість 300. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла", - розповів рашист.
Нині підрозділ окупанта розповів, що розміновували територію: "Що не розмінували, викидали в кущі з дороги".
Другий загарбник додає: "Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається".
- Бригада окупантів не змогла захопити українське село, за що російський генерал назвав їх боягузами, а командир бригади у відповідь побив цього генерала.
- 20 липня Служба безпеки України перехопила розмову російського загарбника, який воює під Харковом. У ній ішлося, що росіяни не можуть змиритися з тим, як ефективно ЗСУ знищують їхні війська.
- Раніше українська розвідка оприлюднила розмову, в якій мати окупанта розповіла, що російські ЗМІ транслюють новини, головний меседж яких - "поразка" України.
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