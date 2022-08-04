Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Тут говорять, що невдовзі медалі перестануть видавати або заберуть у половини в обороні, не в атаці", - говорить російський окупант.

Товариш по службі наголошує, що керівництво армії РФ віддає недолугі накази.

"Посилають 20-200 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. До цього ми заходили, у нас шість 200 і шість 300. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла", - розповів рашист.

Нині підрозділ окупанта розповів, що розміновували територію: "Що не розмінували, викидали в кущі з дороги".

Другий загарбник додає: "Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається".