"Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають": як російська мати заспокоює свого сина-окупанта

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають... Тут передають, що у них нічого не виходить", - заспокоює матір свого сина окупанта, на що той заперечує. Каже, що російське ЗМІ правди нікому не скаже.

"Ну, не знаю, в них як раз все виходить. Хто тобі там скаже? Я тут і я тобі кажу так, як воно є", - коментує ситуацію окупант.

Окрім цього, рашист скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати:

"Тут більше за техніку, ніж за людину (переймаються - ред.)… Я боюсь, щоб справді не посадили", - каже він.

Мама підтверджує таку можливість:

"Путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати".

Станом на 23 липня було відомо, що Росія продовжує створення нових армійських батальйонів та корпусів для продовження бойових дій проти України.

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