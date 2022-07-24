"Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають": як російська мати заспокоює свого сина-окупанта
На аудіоперехопленні мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка яких - це поразка України
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.
"Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають... Тут передають, що у них нічого не виходить", - заспокоює матір свого сина окупанта, на що той заперечує. Каже, що російське ЗМІ правди нікому не скаже.
"Ну, не знаю, в них як раз все виходить. Хто тобі там скаже? Я тут і я тобі кажу так, як воно є", - коментує ситуацію окупант.
Окрім цього, рашист скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва і боїться, що його запроторять до в’язниці у разі відмови воювати:
"Тут більше за техніку, ніж за людину (переймаються - ред.)… Я боюсь, щоб справді не посадили", - каже він.
Мама підтверджує таку можливість:
"Путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати".
- Станом на 23 липня було відомо, що Росія продовжує створення нових армійських батальйонів та корпусів для продовження бойових дій проти України.
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