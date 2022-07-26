Окупант пожалівся матері, що командування назвало його бригаду боягузами за нездатність захопити село, - перехоплення
Бригада окупантів не змогла захопити українське село, за що російський генерал назвав їх боягузами, а командир бригади у відповідь побив цього генерала
Про це розповів 23-річний окупант у розмові з матір'ю, оприлюдненій Головним управлінням розвідки Міноборони України.
"Нашу бригаду боягузами обізвали, бо ми не змогли село взяти. Там один генерал приїхав і каже: "Ваші люди - боягузи! Не змогли взяти". А сам не знає, що там було. А старий комбриг побачив того генерала і, як сказали, писок йому за це набив", - розповів загарбник.
- Раніше українська розвідка оприлюднила розмову, в якій мати окупанта розповіла, що російські ЗМІ транслюють новини, головний меседж яких - "поразка" України.
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