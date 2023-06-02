Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми досить багато вивчаємо російських пропагандистів і майже завжди розуміємо, чому вони такі погані або такі "гарні". В цілому Марія Львова-Белова нас несильно здивувала, бо така сама як і інші пропагандисти та держслужбовці у РФ. Львова-Белова взагалі не має профільної освіти, щоб бути омбудсменом. Вона навчалася на диригента у Пензенському музичному училищі, де викладав її батько. У неї особливо кар'єра не складалася, поки вона не пішла працювати в організацію "Благовест", яка займається дитячими будинками, де вона і познайомилася з тодішнім омбудсменом, після чого і почався її політичний старт. Потім Львова-Белова вступила у партію "Єдина Росія", а у 2018 році стала довіреною особою Путіна", - розказав CEO розвідувального агентства "Molfar".

Артем Старосєк підкреслив, що вишенькою на торті було те, що потім вона пішла у релігію.

"Вся сім'я Львової-Белової бере участь у її бізнесі. ЇЇ чоловік раніше був програмістом, а потім, коли вона стала омбудсменом, то вирішив бути священником. Вони навіть на території одного дитячого будинку збудували церкву, де чоловік омбудсменки приймає парафіян. Заробляють гроші, отримуючи компенсацію від влади, гроші від приватних донорів та церкви, також ставлять своїх родичів на керівні посади. У Львової-Белової сестра Софія керує одним з інклюзивних будинків, а інша сестра займалась будівництвом одного з дитячих будинків та виступала архітектором, отримавши за це 1 млн рублів. Тобто це сімейний підряд зі спільним джерелом доходів. Є ще історія, що в одному з дитячих будинків помер хлопець, а потім з'ясувалося, що Львова-Белова змусила його взяти кредит та передати гроші дитячому будинку. Тому, є ще варіант доходу – отримання кредитів від мешканців цих будинків", - додав Старосєк.

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