У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус: постраждали 16 громадян Молдови
У понеділок, 27 листопада, у Румунії через снігопад і вітер сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, який прямував з Італії до Молдови. Унаслідок аварії постраждали 16 громадян Молдови
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.
Зазначається, що аварія сталася у повіті Васлуй. Через снігопад та сильний вітер водій автобуса не впорався з керуванням і його занесло. В автобусі в цей момент перебували 38 громадян Молдови та один іноземець. Рятувальники, які прибули на місце, допомогли пасажирам.
В аварії постраждали 16 людей - усі громадяни Молдови. За інформацією МЗС Молдови, всі вони зазнали незначних травм, але їх відвезли до найближчої лікарні, щоб надати допомогу.
Інші пасажири продовжили шлях до Кишинева іншим автобусом, наданим перевізником.
- 26 листопада Румунію, Болгарію та Молдову накрили сильні снігопади. Негода призвела до загибелі людей та до відключень електроенергії.
- Водночас в Україні 27 листопада продовжує вирувати негода, яка спричинила знеструмлення понад 200 тисяч населених пунктів у 16 областях та перекриття дорожнього руху на 14 автодорогах
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