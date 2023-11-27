У Румунії через снігопад перекинувся пасажирський автобус: постраждали 16 громадян Молдови

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Зазначається, що аварія сталася у повіті Васлуй. Через снігопад та сильний вітер водій автобуса не впорався з керуванням і його занесло. В автобусі в цей момент перебували 38 громадян Молдови та один іноземець. Рятувальники, які прибули на місце, допомогли пасажирам.

В аварії постраждали 16 людей - усі громадяни Молдови. За інформацією МЗС Молдови, всі вони зазнали незначних травм, але їх відвезли до найближчої лікарні, щоб надати допомогу.

Інші пасажири продовжили шлях до Кишинева іншим автобусом, наданим перевізником.