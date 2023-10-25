У Румунії стався землетрус магнітудою 4,0, загрози для України немає

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 127 км від кордону з Україною на глибині 131 км.

"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 17 червня 2023 року з магнітудою 4,1.