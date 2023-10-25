У Румунії стався землетрус магнітудою 4,0, загрози для України немає
Вранці середи, 25 жовтня, на території Румунії зареєстрували землетрус магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера). Він не несе загрози для населення України
Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.
Зазначається, що джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 127 км від кордону з Україною на глибині 131 км.
"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.
Останній потужний землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 17 червня 2023 року з магнітудою 4,1.
- Станом на 27 вересня на Закарпатті із початку року зафіксували 14 землетрусів. Найпотужніший стався у лютому в районі селища Велика Добронь в 19 км на захід від міста Мукачева. Його магнітуда склала 3,3 за шкалою Ріхтера. Востаннє в області землетрус фіксували в суботу, 23 вересня біля села Голубине на Свалявщині, магнітуда була 2 бали, стався він на глибині 2 км.
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