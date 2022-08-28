Про це повідомляє рівненський портал Район Сарни.

Як йдеться у повідомленні, на Рівненщині розгорнувся скандал через голосування більшості вірян про перехід храму до Православної церкви України.

"Настоятель УПЦ села Кам’янка Іван Хильчук відмовляється віддавати шану та згадувати в молитвах полеглих українських героїв і при цьому зазначає родинам, що саме вони винні у смерті захисників", - пише Район Сарни.

Також зазначається, що Хильчук зняв державний прапор з будівлі храму та неоднозначно висловлювався про військову агресію Росії проти України.

За інформацією Радіо Трек, настоятель церкви доносить парафіянам російські пропагандистські тези.

"Три сестри – Україна, Білорусь та Росія, дружні народи, все пов’язано, все так добре було", – казав Хильчук.

Як пише "Радіо Трек", рішення про перехід до ПЦУ громада прийняла ще в травні, але окремі парафіяни УПЦ (МП) не погоджуються з ним і продовжують створювати конфліктні ситуації.

Настоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій поспілкувався з узятими в полон російськими окупантами. Зустріч відбулася у Києво-Печерській Лаврі. Онуфрій попросив божого благословення для "усіх людей" на "полі бою".

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