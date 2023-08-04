У селах та на прифронтових територіях розгорнуть мобільні аптечні пункти, - МОЗ
Уряд дозволив ліцензіатам з роздрібної торгівлі ліками створювати мобільні аптечні пункти у сільській місцевості та на прифронтових територіях
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що наразі в українських селах та селищах працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Проте, понад 20 тисяч сіл не мають доступу до ліків.
"Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців – обмежений доступ до лікарських засобів. Також, на період воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Мобільні аптечні пункти зможуть відпускати, зокрема, ліки, які компенсуються за програмою "Доступні ліки".
"В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним)", - вказують у МОЗ.
Там наголосили, що Україна керувалась передовим світовим досвідом у створенні аптечних пунктів, а рішення уряду допоможе покращити ситуацію з доступом до ліків.
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