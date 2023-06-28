Про це 28 червня повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"З першого дня повномасштабної війни російська армія продовжує прицільно завдавати ударів по медичній інфраструктурі України. Ворог системно нищить лікарні, амбулаторії, пологові та поліклініки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Миколаївщини та Київщини.

"Втім, попри постійні бомбардування, Україна продовжує відновлювати медзаклади, адже відновлення медичної інфраструктури є одним із ключових та пріоритетних аспектів для забезпечення доступності медичної допомоги населенню", - зазначили в МОЗ.

Зокрема, станом на кінець червня 2023 року, вже повністю вдалося відновити 333 об’єкти медзакладів та ще 357 об’єктів відновлено частково.

Найбільше відновлених медзакладів, за даними міністерства, на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.