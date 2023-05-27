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Головна Війна з Росією Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: пошукові роботи завершено, двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти

Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: пошукові роботи завершено, двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти

27 травня, 2023 субота
09:45
Війна з Росією Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі

Станом на ранок суботи, 27 травня, пошукові роботи на місці удару по медзакладу у Дніпрі завершено: двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти

Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться у дописі.

Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі

Фото: Telegram-канал ДСНС України

Троє людей досі залишаються безвісти зниклими, повідомив у telegram-каналі очільник ОВА Сергій Лисак. На місці ракетного удару виявили фрагменти тіл. Їх перевіряють експерти-криміналісти.

Також відомо про 32 поранених, з них 13 – досі в лікарні. П'ятеро – важкі. Двоє людей загинули.

  • Уранці 26 травня російська армія завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі.
Суспільство
Україна
Дніпро
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
ДСНС
Військові новини
ракетний удар
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