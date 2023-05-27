Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться у дописі.

Фото: Telegram-канал ДСНС України

Троє людей досі залишаються безвісти зниклими, повідомив у telegram-каналі очільник ОВА Сергій Лисак. На місці ракетного удару виявили фрагменти тіл. Їх перевіряють експерти-криміналісти.

Також відомо про 32 поранених, з них 13 – досі в лікарні. П'ятеро – важкі. Двоє людей загинули.