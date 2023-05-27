Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: пошукові роботи завершено, двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти
Станом на ранок суботи, 27 травня, пошукові роботи на місці удару по медзакладу у Дніпрі завершено: двоє людей загинуло, 32 поранені, троє зниклі безвісти
Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.
"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено", - йдеться у дописі.
Фото: Telegram-канал ДСНС УкраїниТроє людей досі залишаються безвісти зниклими, повідомив у telegram-каналі очільник ОВА Сергій Лисак. На місці ракетного удару виявили фрагменти тіл. Їх перевіряють експерти-криміналісти.
Також відомо про 32 поранених, з них 13 – досі в лікарні. П'ятеро – важкі. Двоє людей загинули.
- Уранці 26 травня російська армія завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе