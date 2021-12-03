У Сербії на дитячому конкурсі малюнків учасників з ОРЛО назвали "жителями ЛНР": Україна висловила протест
У Сербії відбувся міжнародний дитячий конкурс малюнків "Чарівний світ казки", де організатори позначили учасників з тимчасово окупованої Луганської області як жителів "ЛНР". Україна висловила протест
Про це повідомило посольство України в Республіці Сербія.
Як зазначають у посольстві, 26 листопада 2021 року на сайті газети "Глас Опова" опублікували результати онлайн-конкурсу дитячого малюнку "Чарівний світ казки". Там організатори вказали, що перше місце зайняла "Аліса Грошева, 10 років, з "Луганської народної республіки", м. Краснодон".
"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків та сама ідея була використана з метою провокації та розкрутки терористичної організації, так званої Луганської народної республіки. Посольство України рішуче протестує проти того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невіддільною частиною території України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Республіки Сербія, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, були позначені, як жителі терористичної "ЛНР", - йдеться у заяві.
У посольстві також наголосили, що згадування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" є закликом до порушення територіальної цілісності та суверенітету України, а також нагадали, що будь-яка співпраця із цими організаціями матиме правові наслідки.
"Посольство України в Республіці Сербія також вимагає призупинити діяльність за участі дітей, спрямовану на сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР", - йдеться у повідомленні.
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