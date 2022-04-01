У сербському місті-побратимі Львова пам'ятник Шевченку розмалювали символом окупантів "Z"
На пам'ятнику Тарасу Шевченку в Новому Саді, столиці сербського автономного краю Воєводина, з’явилася літера Z, яка символізує війну РФ проти України
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Цю літеру можна бачити в кількох місцях в університетському кампусі, також на будинках по місту.
Памʼятник другому за величиною місту в Сербії подарував Львів, котрий є містом-побратимом Нового Сада.
На постаменті українською й сербською мовами викарбувані Шевченкові слова з поеми "Єретик": "Щоб усі словʼяни стали добрими братами і синами сонця правди".
Міська рада 2014 року проголосила почесним громадянином президента Російської Федерації Путіна.
Сербські урядовці досі не коментували плюндрування памʼятника.
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