У сербському місті-побратимі Львова пам'ятник Шевченку розмалювали символом окупантів "Z"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Цю літеру можна бачити в кількох місцях в університетському кампусі, також на будинках по місту.

Памʼятник другому за величиною місту в Сербії подарував Львів, котрий є містом-побратимом Нового Сада.

На постаменті українською й сербською мовами викарбувані Шевченкові слова з поеми "Єретик": "Щоб усі словʼяни стали добрими братами і синами сонця правди".

Міська рада 2014 року проголосила почесним громадянином президента Російської Федерації Путіна.

Сербські урядовці досі не коментували плюндрування памʼятника.