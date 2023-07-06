У сервісі "Київ Цифровий" додали функцію оплати комунальних послуг

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Також у застосунку можна зберігати квитанції.



"Ви просили – ми зробили. У Цифровому тепер можна оплачувати комунальні послуги. Все зручно і просто. Користуйтесь і зберігайте свій час!" – зазначив заступник мера Києва з IT Петро Оленич.



Оновлений "Київ Цифровий" уже доступний до скачування в App Store і Google Play.

Що таке "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" – створений столичною владою у 2021 році мобільний застосунок, завдяки якому можна сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста. Також там є мапа укриттів та інший корисний функціонал. Реєстрація у застосунку відбувається за телефонним номером.

Наприкінці червня в застосунку запустили новий спосіб оплати проїзду в громадському транспорті.