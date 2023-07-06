У сервісі "Київ Цифровий" додали функцію оплати комунальних послуг
У застосунку "Київ Цифровий" мешканцям столиці віднині доступна функція передачі показників лічильників та оплати комунальних послуг
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Також у застосунку можна зберігати квитанції.
"Ви просили – ми зробили. У Цифровому тепер можна оплачувати комунальні послуги. Все зручно і просто. Користуйтесь і зберігайте свій час!" – зазначив заступник мера Києва з IT Петро Оленич.
Оновлений "Київ Цифровий" уже доступний до скачування в App Store і Google Play.
Що таке "Київ Цифровий"
"Київ Цифровий" – створений столичною владою у 2021 році мобільний застосунок, завдяки якому можна сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста. Також там є мапа укриттів та інший корисний функціонал. Реєстрація у застосунку відбувається за телефонним номером.
Наприкінці червня в застосунку запустили новий спосіб оплати проїзду в громадському транспорті.
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