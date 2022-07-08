Про це інформує в телеграмі очільник Луганщини Сергій Гайдай з посиланням на слова керівника військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександра Стрюка.

"Ходять по квартирах, шукають житло для військовослужбовців, співробітників поліції заселяють. Виносять із того все. Шукають тих, хто підтримує їх владу", - сказав Стрюк.

Керівник ВЦА заявив, що без повернення української влади в Сєверодонецьку неможливо відновити електро-, водо- та газопостачання. А водозаборам для роботи потрібне централізоване світло, генератори із цим не впораються.

"Без повернення міста під контроль України це неможливо зробити оскільки від електрики місто відрізане за трьома причинами - це зруйновані лінії високовольтних передач, відсутні деякі мотори і троси. Вони потребують досить великих капіталовкладень. Це металоконструкції, які необхідно виготовляти, ставити заново, потрібна спецтехніка. І це не один тиждень роботи", - додав Стрюк.

У місті вже є колаборанти, які прийняли пропозиції співпрацювати з рашистською владою.

Станом на ранок 7 липня Росія переміщує свої війська, аби подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганщиною.

На Луганщині росіяни "мобілізовують" місцевих для подолання спротиву ЗСУ, від окупантів чекають на чергове підсилення.

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