У Сєверодонецьку окупанти шукають для себе житло та крадуть майно з квартир
У Сєверодонецьку російські загарбники ходять по квартирах, шукають житло для військових та поліції. Крім того, "виносять" майно з домівок українців
Про це інформує в телеграмі очільник Луганщини Сергій Гайдай з посиланням на слова керівника військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександра Стрюка.
"Ходять по квартирах, шукають житло для військовослужбовців, співробітників поліції заселяють. Виносять із того все. Шукають тих, хто підтримує їх владу", - сказав Стрюк.
Керівник ВЦА заявив, що без повернення української влади в Сєверодонецьку неможливо відновити електро-, водо- та газопостачання. А водозаборам для роботи потрібне централізоване світло, генератори із цим не впораються.
"Без повернення міста під контроль України це неможливо зробити оскільки від електрики місто відрізане за трьома причинами - це зруйновані лінії високовольтних передач, відсутні деякі мотори і троси. Вони потребують досить великих капіталовкладень. Це металоконструкції, які необхідно виготовляти, ставити заново, потрібна спецтехніка. І це не один тиждень роботи", - додав Стрюк.
У місті вже є колаборанти, які прийняли пропозиції співпрацювати з рашистською владою.
- Станом на ранок 7 липня Росія переміщує свої війська, аби подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганщиною.
- На Луганщині росіяни "мобілізовують" місцевих для подолання спротиву ЗСУ, від окупантів чекають на чергове підсилення.
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