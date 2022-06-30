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Головна війна з Росією У Сєверодонецьку росіяни призначили "гауляйтера", в якого 9 класів освіти, – Гайдай

У Сєверодонецьку росіяни призначили "гауляйтера", в якого 9 класів освіти, – Гайдай

30 червня, 2022 четвер
20:07
війна з Росією Сєверодонецьк

Росіяни знищили всю критичну інфраструктуру Сєверодонецька і тепер у місті жити фактично неможливо

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Інфраструктуру вони не відновлять, я вам даю 100% гарантії. Бо вони ж самі повністю все розбили – газ, воду, електроенергію. Можливо, ще якось зможуть підключати електроенергію, але точно не всі потужності і не по всьому місту. Якщо спробують підключити воду, то через діряві труби все витікатиме в ґрунтові води, а там ще й пробита каналізація, дуже багато загиблих, які лежать на околиці міста", – зазначив Гайдай. 

Він радить людям при першій-ліпшій нагоді покидати Сєверодонецьк, навіть якщо вибиратися доведеться через Росію. Нові "керівники" міста не здатні вирішити жодних проблем.
"Росіяни привезли в Сєверодонецьку "очільника", в якого 9 класів освіти. Людина взагалі не розуміє, як керувати містом", – розповів голова ОВА.

Щодо Лисичанська, то Гайдай спростував інформацію росіян, нібито вони оточили і контролюють пів міста.
"Ризик оточення є, але наші військові бачать мапу бойових дій, розуміють звідки підходять ворожі сили, тому вони все контролюють. Російські війська зараз насправді на околицях Лисичанська, всередині міста вуличних боїв немає. Ворога дуже багато, артилерії у них більше в рази, розстрілюють усе вщент. Ситуація вкрай важка. Обстрілів багато і обстріли відбувають з кількох напрямків, бо російські війська підійшли до Лисичанська з різних боків. Вони не оточили місто, але обстріли дуже потужні. Вони навмисно обстрілюють наші гуманітарні центри. Є поранені і ми радимо людям постійно знаходитись в укриттях, адже евакуація неможлива – дуже небезпечно", – сказав Сергій Гайдай.

  • Нагадаємо, 30 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти перегруповуються на Слов'янському напрямку та мають частковий успіх в районі Лисичанська.
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Луганщина
Сєверодонецьк
Лисичанськ
Сергій Гайдай
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