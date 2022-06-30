Окупанти перегруповуються на Слов'янському напрямку, мають частковий успіх в районі Лисичанська, – Генштаб

Про це повідомили в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ.

"На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу. В районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки та Малорязанцевого ворог також частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти", – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі Соледару. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Вороги вели штурмові дії з метою взяти під повний контроль Богородичне, але успіху не мали. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Підрозділи збройних сил Білорусі застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області", – повідомляє Генштаб.

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.

Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили. Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу “Орлан-10” поблизу Прудянки і Руської Лозової.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку БпЛА типу “Орлан-10”.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

"Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено", – наголосили в повідомленні генштабу.