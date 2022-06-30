Росія обстріляла Слов'янськ касетними снарядами, поранено 6 людей
30 червня російські окупанти обстріляли Слов'янськ із касетних снарядів. Щонайменше шість людей постраждало
Про це інформує керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
"Черговий обстріл міста. Два вибухи касетних снарядів - вулиця Генерала Гнатюка, вулиця Вільна. Шість поранених. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!" - сказав Лях.
- 28 червня Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.
- ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.
- 22 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог штурмує Слов’янський напрямок
- 23 червня зі зведення Генштабу стало відомо, що противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов’янськ.
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