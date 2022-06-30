Про це інформує керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Черговий обстріл міста. Два вибухи касетних снарядів - вулиця Генерала Гнатюка, вулиця Вільна. Шість поранених. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!" - сказав Лях.

28 червня Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.

ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.