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Війна з Росією: хроніка
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Росія обстріляла Слов'янськ касетними снарядами, поранено 6 людей

30 червня, 2022 четвер
15:52
війна з Росією Ракетний удар по Слов'янську

30 червня російські окупанти обстріляли Слов'янськ із касетних снарядів. Щонайменше шість людей постраждало

Про це інформує керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Черговий обстріл міста. Два вибухи касетних снарядів - вулиця Генерала Гнатюка, вулиця Вільна. Шість поранених. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!" - сказав Лях.

  • 28 червня Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині. 
  • ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.
  • 22 червня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог штурмує Слов’янський напрямок
  • 23 червня зі зведення Генштабу стало відомо, що противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов’янськ.

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Донеччина
окупанти
Слов'янськ
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