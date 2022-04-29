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Головна війна з Росією У Сєвєродонецьку росіяни з артилерії обстріляли школу, сталася пожежа

У Сєвєродонецьку росіяни з артилерії обстріляли школу, сталася пожежа

29 квітня, 2022 п'ятниця
09:45
війна з Росією Сергій Гайдай

Уранці 29 квітня російський снаряд влучив у школу Сєвєродонецька, унаслідок чого будівля загорілася, однак рятувальники загасили вогонь

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку", - розповів він.

Унаслідок влучання снаряду школа загорілася. Однак рятувальники вчасно приїхали й загасили вогонь.
 

  • 28 квітня росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, пошкодили житлові та господарчі будівлі.
  • Сергій Гайдай повідомив про евакуацію із п'яти міст Луганщини 29 квітня й закликав виїжджати, адже ситуація в області загострилася.

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