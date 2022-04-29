У Сєвєродонецьку росіяни з артилерії обстріляли школу, сталася пожежа

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.



"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку", - розповів він.



Унаслідок влучання снаряду школа загорілася. Однак рятувальники вчасно приїхали й загасили вогонь.



28 квітня росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, пошкодили житлові та господарчі будівлі.

Сергій Гайдай повідомив про евакуацію із п'яти міст Луганщини 29 квітня й закликав виїжджати, адже ситуація в області загострилася.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb