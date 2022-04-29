У Сєвєродонецьку росіяни з артилерії обстріляли школу, сталася пожежа
Уранці 29 квітня російський снаряд влучив у школу Сєвєродонецька, унаслідок чого будівля загорілася, однак рятувальники загасили вогонь
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Росіяни обстріляли будівлю школи в Сєвєродонецьку. Артилерійський удар по місту російська армія нанесла зранку", - розповів він.
Унаслідок влучання снаряду школа загорілася. Однак рятувальники вчасно приїхали й загасили вогонь.
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