У Сєвєродонецьку російським обстрілом знищено центр гуманітарної допомоги, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, у Сєвєродонецьку окупанти знищили центр надання гуманітарної допомоги, який щоденно годував близько 300 людей.



"Вчора, 11 квітня, один із центрів надання гуманітарної допомоги, створених у Сєвєродонецьку силами волонтерів, зазнав масованого обстрілу. Одразу вісім снарядів потрапили у приміщення колишнього ДСК, де був облаштований центр, та зруйнували стіни. Внаслідок чого сталося значне загоряння складу", - інформує голова Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний, який є одним з організаторів мережі гумцентрів у Сєвєродонецьку та Лисичанську.



За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.



Крім того за словами Надулічного, волонтерський центр годував до 300 осіб щодня та забезпечував їжею та засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей.

"Волонтери, ризикуючи своїми життями, привозили у Сєвєродонецьк медикаменти, продукти та дитяче харчування, засоби гігієни, які допомагали населенню виживати у цей скрутний час. Усвідомлюючи, що окупанти цілять саме по складських продовольчих об'єктах, ми не оголошували адресу видачі в соцмережах, а ходили та запрошували людей особисто, щоб убезпечити себе та їх. Ми приголомшені, але не зломлені! Ми, як і раніше працюватимемо і годуватимемо людей!", - розповіла одна із волонтерок центру, яка стала свідком російського обстрілу.





Нагадаємо, що 10 квітня у Лисичанську окупанти обстріляли правоохоронців, які доставляли гумдопомогу й евакуйовували людей зі сховищ

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