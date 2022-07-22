У Сєверодонецьку зараз перебуває до десяти тисяч людей, - голова військової адміністрації

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Я думаю, що до половини житлового фонду мають такі пошкодження не дадуть можливості далі використовувати ці будинки. Там необхідно буде робити або дуже серйозну реконструкцію або зносити і будувати новий. Десь приблизно половину можна буде відновити під житло, там руйнування не дуже значні", - сказав він.

За його оцінками, на момент кінця евакуації, в місті залишалось 7-8 тис. місцевих.

"Зараз є тенденція до повернення людей - до 10 тис. людей в місці знаходиться. В основному, це - люди, які повертаються з окупованих територій", - підсумував Власенко.