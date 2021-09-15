У "Шахтарі" пояснили, чому перед матчем ЛЧ вони оселились у Тирасполі в готелі "Росія"

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Свиридова, у "Шахтаря" не було іншого вибору.



"Це був вибір без вибору. На весь Тирасполь є тільки один готель - "Росія", здатний за кількістю номерів і інфраструктурі прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів. Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацької лізі УЄФА, через брак готелів в місті довелося жити на базі "Шерифа", - сказав директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов.



Сьогодні в Тирасполі "Шериф" та "Шахтар" зустрінуться у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів, матч розпочнеться о 19:45.

15 вересня український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що "Шахтар" перед грою проти його команди у ЛЧ мешкатиме у готелі "Росія".