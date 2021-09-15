"Шахтар" перед матчем ЛЧ оселився у Тирасполі у готелі "Росія"

Про це Вернидуб заявив на передматчевій пресконференції, яку транслював офіційний сайт "Шерифа".

"Наскільки я знаю, вони будуть жити в готелі "Росія". Зранку вони планують "розбіжку" зробити. Домовилися з клубом, щоб їм надали поле. Вони теж дуже серйозно готуються. Я добре знаю цю команду. Команда, в якій 12 або більше бразильців, і всі бразильці - якісні, вони коштують великих грошей. Думаю, недооцінки немає", - сказав Вернидуб.

Матч "Шериф" - "Шахтар" відбудеться сьогодні у Тирасполі та розпочнеться о 19:45.

Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезус заявив, що київське "Динамо" переважає московський "Спартак" за тактичною підготовкою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb