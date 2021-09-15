"Шахтар" перед матчем ЛЧ оселився у Тирасполі у готелі "Росія"
Український тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що "Шахтар" перед грою проти його команди у Лізі чемпіонів мешкатиме у готелі "Росія"
Про це Вернидуб заявив на передматчевій пресконференції, яку транслював офіційний сайт "Шерифа".
"Наскільки я знаю, вони будуть жити в готелі "Росія". Зранку вони планують "розбіжку" зробити. Домовилися з клубом, щоб їм надали поле. Вони теж дуже серйозно готуються. Я добре знаю цю команду. Команда, в якій 12 або більше бразильців, і всі бразильці - якісні, вони коштують великих грошей. Думаю, недооцінки немає", - сказав Вернидуб.
Матч "Шериф" - "Шахтар" відбудеться сьогодні у Тирасполі та розпочнеться о 19:45.
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