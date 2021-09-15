Тренер "Бенфіки" порівняв рівень "Динамо" та "Спартака" у ЛЧ
Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезус заявив, що київське "Динамо" переважає московський "Спартак" за тактичною підготовкою
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Португалець після нічиєї з "Динамо" у 1-му турі ЛЧ заявив, що кияни переважають "Спартак", який лісабонці здолали у кваліфікації турніру (2:0, 2:0).
"Обидві команди досить якісні, це сильні суперники. Можливо, "Динамо" краще підготовлено тактично, в сенсі колективної гри. Але про обидва матчі можна сказати, що нам довелося в них непросто", - сказав Жезус.
Він додав, що задоволений грою, яку показала "Бенфіка" проти "Динамо".
"Хоч ми сьогодні й не забили, але показали дуже якісну гру. Єдиним винятком стали останні дві хвилини, вони стали критичними. Але це був лише епізод. А так, впродовж всього матчу ми виглядали добре. Так, все могло скластися на користь "Динамо", і це суперечило б логіці, але такий футбол - в ньому можливо все", - сказав Жезус.
- Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів.
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