Луческу відреагував на незарахований гол "Динамо" у ворота "Бенфіки"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами Мірчі Луческу, він шкодує, що англійський арбітр Ентоні Тейлор не зарахував гол Миколи Шапаренка португальцям на останніх секундах матчу через офсайд у Дениса Гармаша, але це помилка "Динамо", а не рефері.
"Якби не останні 10 хвилин, коли ми створили хороші гольові моменти та забили м'яч, я був би задоволений результатом, а так залишився осад через скасований гол. На жаль, забитий гол не був зарахований. Якщо було положення "поза грою", це наша помилка, не потрібно було в нього потрапляти. Мені тут нічого коментувати", - сказав Луческу після матчу 1-го туру ЛЧ, в якому "Динамо" зіграло в Києві у нульову нічию з "Бенфікою".
-
Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.69
- Актуальне
- Важливе