У Шарія є майбутнє тільки в українській в'язниці,- політтехнолог Подорожній

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Політтехнолог зазначив, що Україна зверталася до Іспанії з проханням видати "цього діяча російських мистецтв", який останні роки мешкає неподалік Барселони, і от сьогодні настав такий момент.



"Майбутнє у Шарія одне, його так чи інакше повинні прибрати російські спецслужби, Шарій фігура не надто велика. Він бекав з Європи для того, щоб інформаційно знищити Україну, використовуючи проросійські наративи"- підкреслив Юрій Подорожній.



Політтехнолог зауважив, що така діяльність Шарія супроводжувалась підтримкою російських спецслужб, включаючи надання зв'язків, коштів, також популярність в мережах забезпечувалася ботофермами, що працювали проти України від російських спецслужб.



"Його найкраще майбутнє буде, якщо сьогодні Шарій був би переданий українським спецслужбам, принаймні у кінцевому підсумку залишиться живий, бо Росії він не потрібен. Тому його завдання сьогодні зробити все можливе і не можливе, щоб потрапити в українську в'язницю, інакше майбутнього у цього діяча немає".



Подорожній додав, що на отримані гроші від російського замовника розповсюдилася ідея створення партії Шарія й зрозуміло, що Кремль не хотів би, щоб заговорив такий персонаж як Шарій.

16 лютого СБУ оголосило підозру у держзраді блогеру та номінальному лідеру однойменної партії Анатолію Шарію.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук

4 травня правоохоронці Іспанії затримали Анатолія Шарія

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