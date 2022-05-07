У Шарія є майбутнє тільки в українській в'язниці,- політтехнолог Подорожній
Юрій Подорожній, політтехнолог вважає, що проросійський блогер Шарій не потрібен Росії й російські спецслужби можуть його прибрати, тому єдиний його шлях залишитися живим - бути переданим українським спецслужбам
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Політтехнолог зазначив, що Україна зверталася до Іспанії з проханням видати "цього діяча російських мистецтв", який останні роки мешкає неподалік Барселони, і от сьогодні настав такий момент.
"Майбутнє у Шарія одне, його так чи інакше повинні прибрати російські спецслужби, Шарій фігура не надто велика. Він бекав з Європи для того, щоб інформаційно знищити Україну, використовуючи проросійські наративи"- підкреслив Юрій Подорожній.
Політтехнолог зауважив, що така діяльність Шарія супроводжувалась підтримкою російських спецслужб, включаючи надання зв'язків, коштів, також популярність в мережах забезпечувалася ботофермами, що працювали проти України від російських спецслужб.
"Його найкраще майбутнє буде, якщо сьогодні Шарій був би переданий українським спецслужбам, принаймні у кінцевому підсумку залишиться живий, бо Росії він не потрібен. Тому його завдання сьогодні зробити все можливе і не можливе, щоб потрапити в українську в'язницю, інакше майбутнього у цього діяча немає".
Подорожній додав, що на отримані гроші від російського замовника розповсюдилася ідея створення партії Шарія й зрозуміло, що Кремль не хотів би, щоб заговорив такий персонаж як Шарій.
- 16 лютого СБУ оголосило підозру у держзраді блогеру та номінальному лідеру однойменної партії Анатолію Шарію.
- 25 лютого СБУ оголосила Шарія у державний розшук
- 4 травня правоохоронці Іспанії затримали Анатолія Шарія
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе