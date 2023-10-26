У американському штаті Мен у результаті стрілянини загинули щонайменше 22 людини, – CNN

Про це повідомляє CNN.

Від 50 до 60 осіб отримали поранення в результаті інцидентів, хоча точного числа поранених немає.

Підозрюваний залишається на волі, повідомив офіс шерифа округу Андроскоггін. Інші джерела повідомляють, що вбито 22 людини, а стрілка вже затримано.

Поліція закликала компанії та підприємства закритися, а людей не виходити з дому.

Спочатку йшлося, що кількість жертв становить щонайменше 16 людей, а стрілянина велася у трьох різних точках міста, зокрема у ресторані та боулінгу. Згодом член міської ради Льюїстона Роберт Маккарті уточнив, що кількість жертв становить щонайменше 22 людини.

Пізніше поліція міста Льюїстон заявила, що правоохоронці з'ясували особу зловмисника. Ним виявився 40-річний Роберт Кард.

Зазначається, що Кард досі перебуває на волі - він озброєний та небезпечний.

Офіс шерифа округу опублікував зображення підозрюваного, причетного до поточної стрілянини в Льюїстоні.

Про масову стрілянину в Льюїстоні поінформували президента Джо Байдена.

Відзначимо, що Льюїстон розташований приблизно в 36 милях на північ від Портленда і є другим за величиною містом штату.