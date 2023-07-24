У Швеції екоактивістку Ґрету Тунберг оштрафували за непокору поліцїі під час мітингу
Шведський суд оштрафував екологічну активістку Ґрету Тунберг за непокору поліції під час мітингу, що відбувся 19 червня у місті Мальме
Про це інформує AFP.
Зазначають, що Тунберг постала перед судом в Мальме після 11:00 24 липня. Вона не відповідала на запитання журналістів.
Активістку звинувачують у тому, що вона брала участь у демонстрації, що заважала руху транспорту. Також вона "відмовилася підкорятися наказам поліції залишити місце події".
"Це правда, що я була в тому місці у той день, і це правда, що я отримала наказ, який не виконала, але я хочу заперечити факт правопорушення", - сказала Тунберг, коли її запитали про звинувачення, висунуті проти неї, і додала, що її дії, спричинені кліматичною кризою, були необхідними.
Суд визнав, що екоактивістка несе відповідальність за свої дії, і зобов'язав її виплатити штраф у розмірі 1500 крон (144 долари) та додаткові 1000 крон (96 доларів) до шведського фонду для жертв злочинів.
- 19 червня у шведському місті Мальме відбувся протест, організований групою екоактивістів Ta tillbaka framtiden ("Поверни собі майбутнє"). Мітингувальники хотіли заблокувати вхід і вихід до гавані порту Мальме на знак протесту проти використання викопного палива. Ґрета Тунберг також взяла участь в акції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе