У Швеції екоактивістку Ґрету Тунберг оштрафували за непокору поліцїі під час мітингу

Про це інформує AFP.

Зазначають, що Тунберг постала перед судом в Мальме після 11:00 24 липня. Вона не відповідала на запитання журналістів.

Активістку звинувачують у тому, що вона брала участь у демонстрації, що заважала руху транспорту. Також вона "відмовилася підкорятися наказам поліції залишити місце події".

"Це правда, що я була в тому місці у той день, і це правда, що я отримала наказ, який не виконала, але я хочу заперечити факт правопорушення", - сказала Тунберг, коли її запитали про звинувачення, висунуті проти неї, і додала, що її дії, спричинені кліматичною кризою, були необхідними.

Суд визнав, що екоактивістка несе відповідальність за свої дії, і зобов'язав її виплатити штраф у розмірі 1500 крон (144 долари) та додаткові 1000 крон (96 доларів) до шведського фонду для жертв злочинів.