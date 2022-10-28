У Швеції запропонували створити армію північних країн на тлі загострення відносин із РФ
Голова парламентського комітету з питань оборони Швеції Петер Хультквіст запропонував створити об'єднану армію північних країн
Про це повідомляє Dagens Nyheter з посиланням на заяву Хультквіста.
"Ми повинні мати високі амбіції в НАТО і робити все можливе, щоб досягти гарного планування в скандинавському регіоні", - заявив він.
Відомо, що колишній міністр оборони Швеції Хультквіст хоче, щоб країна сформувала спільну армію для Північної півкулі разом з Норвегією та Фінляндією в рамках НАТО.
Причиною для формування об'єднаної армії на думку Хультквіста є посилення напруженості у відносинах із Російською Федерацією. Для цього потрібно, щоб Фінляндія, Швеція та Норвегія взяли колективну відповідальність за захист кордонів один одного.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- У липні Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Згоду на вступ Швеції до НАТО вже дали 28 країн-членів із 30.
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