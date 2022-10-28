Про це повідомляє Dagens Nyheter з посиланням на заяву Хультквіста.

"Ми повинні мати високі амбіції в НАТО і робити все можливе, щоб досягти гарного планування в скандинавському регіоні", - заявив він.

Відомо, що колишній міністр оборони Швеції Хультквіст хоче, щоб країна сформувала спільну армію для Північної півкулі разом з Норвегією та Фінляндією в рамках НАТО.

Причиною для формування об'єднаної армії на думку Хультквіста є посилення напруженості у відносинах із Російською Федерацією. Для цього потрібно, щоб Фінляндія, Швеція та Норвегія взяли колективну відповідальність за захист кордонів один одного.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

У липні Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Згоду на вступ Швеції до НАТО вже дали 28 країн-членів із 30.

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