У Швеції знайшли особисту печатку гетьмана Пилипа Орлика
У Швеції віднайшли печатку гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика, про яку раніше українські науковці не знали
Про це написав доктор наук Інституту історії України Тарас Чухліб у Facebook.
"За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці", - зазначив він.
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