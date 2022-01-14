У Швеції знайшли особисту печатку гетьмана Пилипа Орлика

Про це написав доктор наук Інституту історії України Тарас Чухліб у Facebook.



"За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці", - зазначив він.



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